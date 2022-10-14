Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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