Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

14.10.2022 18:14
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Monaco maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 00:15:41. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement