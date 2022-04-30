Trabzonspor'da büyükler kadar çocuklar da heyecanla maç saatini bekliyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da büyükler kadar çocuklar da heyecanla maç saatini bekliyor

30.04.2022 18:00
Trabzonspor'da büyükler kadar çocuklar da heyecanla maç saatini bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'un çocuk taraftarları da heyecanla maç saatini bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'un çocuk taraftarları da heyecanla maç saatini bekliyor.

Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelirken, çocuk taraftarlar da kutlamalara renk kattı. Aileleriyle alanda düzenlenen platform etrafında eğlenen çocuk taraftarlar, bordo-mavili formalar giydi, aksesuarlar taktı.

Yüzlerini ve saçlarını da boyatan çocuklar, saat 20.30'daki maç öncesi takımlarını desteklemek için aileleriyle atmosferin keyfini çıkarıyor.

Ailesiyle Kocaeli'den gelen 11 yaşındaki Zeynep Ormancı, AA muhabirine, Trabzonspor'u çok sevdiğini belirterek, şampiyonluk kutlayacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ormancı, "Çok güzel bir duygu olacak. Burada çok güzel bir atmosfer var, herkes eğleniyor, her şey çok güzel." dedi.

Giresun'dan ailesiyle gelen 12 yaşındaki Ahmet Yağız Yenigün de Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olacağına inandığını belirterek, bütün şehir gibi kendisinin de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yenigün, herkesin bordo-mavili takımın şampiyon olmasını beklediğini kaydederek, "Düşüncelerimi kelimelere sığdıramıyorum." diye konuştu.

7 yıldır Trabzon'da yaşayan 12 yaşındaki Afganistanlı İman Amini de Trabzonspor'u çok sevdiğini ve bordo-mavili takımın 38 yıl sonra şampiyon olacağı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Yabancı olabilirim ama Trabzonspor hastasıyım. İnşallah Passolig çıkartabilirsek bir gün maçlara da gidebileceğim." dedi.

Ailesiyle takıma destek vermek ve kutlamalara katılmak için İstanbul'dan gelen 12 yaşındaki Mertcan Çelik ise Trabzonspor'un şampiyonluğunu beklediğini belirterek, Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da büyükler kadar çocuklar da heyecanla maç saatini bekliyor - Son Dakika


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