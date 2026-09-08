Trabzonspor'da Ernest Muçi, 3 maçta 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'da Ernest Muçi, 3 maçta 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağladı

Trabzonspor\'da Ernest Muçi, 3 maçta 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ernest Muçi, Trabzonspor'un yeni sezonda ligde oynadığı 3 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sakatlığı nedeniyle ilk haftada forma giyemeyen Arnavut futbolcu, Başakşehir ve Amedspor maçlarında asist, Gençlerbirliği karşısında ise gol atarak takımının hücumdaki etkinliğini sürdürdü.

TRABZONSPOR'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, geçen sezonki etkili performansını yeni sezonda da sürdürüyor. İlk hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 25 yaşındaki oyuncu, sonraki 3 lig maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak bordo mavili takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Trabzonspor'un geçen sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımının skor yükünü üstlenen oyuncular arasında yer aldı. Sezon başında bonservisi alınan Arnavut futbolcu, yeni sezonda da hücumdaki etkinliğini sürdürerek ilk 4 haftada görev aldığı 3 karşılaşmanın tamamında skora katkı sağladı.

3 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev alamayan Muçi, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı yüzde 95 pas isabeti ve 2 kilit pasla tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı.

Trabzonspor'un üçüncü haftada deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muçi, takımının tek golünde asist yapan isim oldu. Mohamed Salah'ın kaydettiği golün hazırlayıcısı olan 25 yaşındaki futbolcu, mücadeleyi 2 kilit pasla tamamladı.

GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA GOLLE BULUŞTU

Ligin 4'üncü haftasında Trabzonspor'un sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Muçi, bu kez gol sevinci yaşadı. 59'uncu dakikada Mohamed Salah'ın asistinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Arnavut futbolcu, takımının 4'üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada 63'üncü dakikada yerini Melih Kabasakal'a bırakan Muçi, sahada kaldığı süre içerisinde 1 kilit pas ve 2'si isabetli 4 şutla oynadı. Ceza sahası içinden ve dışından şut denemelerinde bulunan oyuncu, Trabzonspor'un hücumdaki etkili performansına katkı sağladı.

GEÇEN SEZONKİ KATKISINI SÜRDÜRÜYOR

Geçen sezon bordo-mavili formayla 15 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan Muçi, yeni sezonda da skor üretme istikrarını korudu. Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında asist yapan, Gençlerbirliği karşısında ise golle buluşan Arnavut oyuncu, ligde görev aldığı 3 maçta toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Ernest Muçi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ernest Muçi, 3 maçta 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:23
Diyarbakır’da köy korucusunun şüpheli ölümü Valilikten açıklama var
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:36:17. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Ernest Muçi, 3 maçta 1 gol ve 2 asistle skora katkı sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement