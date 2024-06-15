Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti.
İngiliz futbolcu Kevin Campbell'ın 54 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Campbell, kariyerinin 1998-1999 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti. İngiliz futbolcunun vefatı sonrası İngiltere Premier Lig hesabı ile formasını giydiği Arsenal, Everton, Cardiff kulüpleri de paylaşımda bulundu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti - Son Dakika
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