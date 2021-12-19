Trabzonspor yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor Kulübü 78. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 8. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulunun, Medical Park Stadyumu'ndaki toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıya, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı aktarılan açıklamada, görev dağılımına ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"Başkan Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, kurumlarla ilişkiler sorumlusu başkan yardımcısı Müminhan Bilgin, yatırım, finans ve ticari ürünler sorumlusu başkan yardımcısı Yalçın Orhan, başkan yardımcısı, genel sayman ve mali işler sorumlusu Zeyyat Kafkas, sağlık kurulu başkanı Kibar Yaşar Güven, pazarlama, halkla ilişkiler ve medya iletişim sorumlusu Serdar Ekrem Şirin, yerel idareler ve yatırımlar sorumlusu Zafer Göktaş, genel sekreter yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusu Kemal Ertürk, inşaat, tesisler ve stadyum sorumlusu Ali Haydar Gedikli, dış ilişkiler sorumlusu Esat Emanet, finans ve proje geliştirme sorumluları Faruk Hacıhaliloğlu ve Şemsetdin Hancı, amatör branşlar sorumlusu Sami Karaman, yedek üyeler ise inşaat, tesisler ve stadyum Lokman Sadıklar, pazarlama Ertuğ Özarman, amatör branşlar Coşkun Öztürk, sağlık kurulu Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın."