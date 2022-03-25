Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi - Son Dakika
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Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi

25.03.2022 21:29
Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İyileşme süreci devam eden Slovak yıldız Marek Hamsik bugünkü idmanda yer aldı.

Spor Toto Süoer Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı lider Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda bordo mavililer salon çalışmasında mobilizasyon, core çalışması ve güç antrenmanı yaptı. Futbolcular saha çalışmasında ise teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana iyileşme süreci devam eden yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldı.Uzun süredir formasından ayrı kalan ve Beşiktaş maçıyla dönüş yapmak isteyen Slovak oyuncu bugünkü idmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Beşiktaş maçı hazırlıklarında ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular yer almazken tedavisi süren Anders Trondsen ile Vitor Hugo, izinli olan Antony Nwakaeme ile Edin Visca katılmadı.

Bordo mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.


Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi
Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi
Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi
Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi
Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi
Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi - Son Dakika


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