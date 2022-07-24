Trabzonspor'da Hamsik'ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor'da Hamsik'ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması

24.07.2022 11:14
Trabzonspor'da Hamsik'ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, Turkcell Süper Kupa'nın büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, Turkcell Süper Kupa'nın büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Hamsik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona bir kupa maçıyla başlayacaklarını ve kupayla da ligin sonlanabileceğini belirterek, "İlginç ama güzel bir duygu olacak bizim için. Sezonun ilk maçında büyük ve önemli bir maça çıkıyorsunuz. Kupa kazanabileceğiniz bir maça çıkıyorsunuz. En büyük hedeflerimiz kupaları kazanabilmek. Süper kupa da o büyük hedeflerden biri." dedi.

Kupa mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Slovak oyuncu, "Daha önce bu statta gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız çılgınca destek veriyor bize, her zaman yanımızda olduklarını gösteriyor zaten. Umuyorum bu kupa maçında, Süper kupa finalinde taraftarlarımız yine o stadı dolduracak ve bize o desteği verecek." şeklinde konuştu.

-"Şampiyonlar Ligi'ne umarım katılacağız"

Hamsik, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın da harika bir duygu olacağını ancak henüz grup aşamasında bulunduklarına dikkati çekti.

Play-off maçları oynayacaklarını belirten Slovak oyuncu, "Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncunun hayalidir. Çünkü çok özel bir yarışma alanı. Biz de umuyorum katılacağız ve Trabzonspor ile birlikte birçok maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

-"Sahada en iyisi için mücadele edeceğiz"

Hamsik, takımlarına gösterdikleri destekten dolayı bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti.

Geçen sezon kutlamalar ve sezon boyunca taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini belirten Hamsik, şunları söyledi:

"Onlara bundan dolayı teşekkür etmemiz gerekir. Biz taraftarlarımıza yalnızca teşekkür edebiliriz, çünkü harika bir destekti. Onlardan yine ricam bu sene de stadımızı doldurmaları. Onlar olduğunda sahada 12. oyuncu oluyorlar. Taraftarlarımızın desteğine her zamanki gibi ihtiyacımız olacak. Biz de Trabzonspor forması için sahada en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz."

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24 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 24 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Trabzonspor-Torino maçının ardından Trabzonspor-Torino maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hamsik'ten Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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