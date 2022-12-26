Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı her şeyi planlamış! Fenerbahçe'yi böyle yıkmış - Son Dakika
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Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı her şeyi planlamış! Fenerbahçe'yi böyle yıkmış

26.12.2022 19:29

Trabzonspor, kazanılan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından bir video paylaştı. Videoda Abdullah Avcı'nın takıma vermiş olduğu taktik çalışması yer aldı. Çizilen hücum planı Maxi Gomez'in attığı golde uygulandı. Avcı'nın Fenerbahçe'nin güçsüz yanlarıyla ilgili yaptığı uyarılar da dikkat çekti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'e dönüş maçında Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Akyazı Stadı'nda Maxi Gomez ve Trezeguet'in attığı gollerle 3 puanı alan son şampiyon Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

"ANA AMACIMIZ RAKİBİN BEKİNİ BOŞA ÇIKARMAK"

Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin güçlü yanı çok net, güçsüz yanı da çok net. Konu başlıklarını biliyoruz sadece bir hatırlatma yapacağız. Akan oyunda savunma arkasında dedik, buradaki amacımız rakibin bunu daha evvelde çalıştık, bekini boşa çıkarmadık. Bek arada kaldığı için baskıya geliyor, 7 kişi oldu bek de çıktı. Alan yaratıp arkaya koşu yapacağız" ifadelerini kullanarak oyuncularına Fenerbahçe'yi nasıl yeneceklerini anlattı. Avcı'nın bu sözlerini takımın aynı şekilde uyguladığı görüldü.

HER ŞEYİ ÇİZDİ

Trabzonspor, derbi galibiyetinin nasıl geldiğini bir videoda anlattı. Trabzonspor'un Maxi Gomez'le bulduğu golde takım, Abdullah Avcı'nın verdiği formülü birebir uyguladı. Avcı'nın Fenerbahçe'nin bekleriyle ilgili yaptığı tespitler de dikkat çekti.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı her şeyi planlamış! Fenerbahçe'yi böyle yıkmış - Son Dakika
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