Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı, St. Gallen maçında oynamayacak

Spor

Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile oynanacak maç kadrosundan çıkartıldı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.