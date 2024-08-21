Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı, St. Gallen maçında oynamayacak - Son Dakika
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Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı, St. Gallen maçında oynamayacak

Trabzonspor'un futbolcusu Anthony Nwakaeme, sol alt adalesindeki yaralanma nedeniyle UEFA Konferans Ligi play-off turundaki St. Gallen maçında forma giyemeyecek.

21.08.2024 09:46
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Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile oynanacak maç kadrosundan çıkartıldı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı, St. Gallen maçında oynamayacak - Son Dakika

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