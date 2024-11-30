Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurul heyecanı

Spor

Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurul başladı. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçimlere tek aday olarak giriyor.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü seçimli genel kurulda Ertuğrul Doğan seçime tek listeyle giriyor. Genel kurulda, kurulacak olan 15 sandıkta 9 bin 906 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulunu seçilecek. Yeni yönetim, Aralık 2027'ye kadar görevde kalacak.

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk'ün önergesiyle genel kurulun divan başkanlığına oy birliğiyle Av. Hakan Orhan seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu. Gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

Trabzonspor'un borcu 3 Milyar 940 Milyon TL

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle net borcunun 3 Milyar 940 Milyon TL olduğunu açıkladı.

Genel Kurul, söz isteyen üyelerin konuşmasıyla devam ederken, olağanüstü genel kurula tek liste ile giren Ertuğrul Doğan'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

"Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztür, Murat İskender, Gözde Atasoy ve Semih Hekimoğlu."

Yedek listede ise Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Çolak, İmdat Yılmaz, Serkan Necat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık bulunuyor.

Yönetim Kurulunun ibrası oylanacak

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Genel kurulu ikinci günü yarın saat 09.00'da başlayacak. Mevcut başkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Kurullar belirlenecek

Trabzonspor'un olağan seçimli genel kurulunda yarın kurullarda seçim yapılacak. Denetim Kurulu Başkanlığı için İsmet Keskin ve Disiplin Kurulu Başkanlığı için Av. Haluk Raci Gençosmanoğlu tek liste ile seçimlere girecek. Sicil Kurulu Başkanlığı için de 5 aday yarışacak. Mevcut Başkan Hasan Basri Halisçelik'in yeniden aday olduğu seçimlerde Seykan Gülen, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş ve Serdar İsaoğlu sicil kurulu başkanlığı için yarışacak. - TRABZON