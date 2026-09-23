Trabzonspor'da Onuachu 8 resmi maçta 2 gol attı, Galatasaray maçına yedek başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Onuachu 8 resmi maçta 2 gol attı, Galatasaray maçına yedek başladı

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Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, geçen sezon 22 golle gol kralı olmasına karşın bu sezon 8 resmi maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi. Thomas Reis'in ilk maçında Galatasaray'a karşı yedek kalan Onuachu, 59. dakikada oyuna girdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, bu sezonun ilk bölümünde fazla katkı sağlayamadı.

Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, bu sezona iyi başlangıç yapamadı.

Trabzonspor'un golcüsü, takımının 2'si Avrupa kupaları, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere 8 resmi müsabakasının birinde gol kaydetti.

Paul Onuachu, ligin 4. haftasında Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, sezonun ilk bölümünde görev aldığı 8 resmi karşılaşmada 2 gol katkısı yaptı.

Geçen sezon aynı dönemde 3 maçta gol kaydetmişti

Paul Onuachu, geçen sezon ligin ilk 6 haftasında 3 maçta rakip fileleri havalandırmıştı.

Nijeryalı oyuncu, ligin ilk haftasında Trabzonspor'un Kocaelispor'u 1-0 yendiği karşılaşma ile dördüncü hafta Samsunspor ile sahasında, 6. hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 biten maçlarda takımının gollerini kaydeden isim olmuştu.

Trabzonspor, geçen sezon Onuachu'nun gol attığı bu 3 karşılaşmada hanesine 5 puan yazdırmıştı.

Yedek duruma düştü

Paul Onuachu, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesine çekildi.

Bordo-mavili takımın yeni teknik adamı, Galatasaray karşısında Onuachu'yu yedek soyundurdu. Oyuncu, takıma transferin son günü katılan genç golcü Franculino Dju'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Salah, gol yükünü çekti

Trabzonspor'da ligin ilk 6 haftasında gollerin yarısından fazlası Muhammed Salah'tan geldi.

Mısırlı yıldız, ilk 6 haftayı 7 golle kapatarak takımının en skorer oyuncusu oldu ve gollerin yüzde 54'ünü tek başına kaydetti.

Onuachu ve Saviola 2'şer gol atarken Muçi ve Dju da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Kulüp tarihine geçmişti

Paul Onuachu, geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak, kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan 6. oyuncu olmuştu.

Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24), gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı ünvanını elde eden üçüncü yabancı futbolcu olmuştu.

Onuachu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da attığı 4 golle takımının Ernest Muçi ile birlikte en golcülerinden biri olurken kupanın kazanılmasında büyük rol oynamıştı.

Kaynak: AA
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