Trabzonspor'da Orhan Kaynak'ın Vefatı

10.03.2026 20:52
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kulüp başsağlığı diledi.

Trabzonspor Kulübü kalp krizi nedeniyle vefat eden yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı.

Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kulübün açıklaması

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kaynak'ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'un hafızasında daima saygıyla anılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

