Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlık durumu açıklandı

Trabzonspor, futbol takımının RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcu Paul Onuachu'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması ve sol önkolda ayrışmamış kemik kırığı tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

29.02.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
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Trabzonspor: "Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlık durumu açıklandı - Son Dakika
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