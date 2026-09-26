Trabzonspor'da Salah, Saviolo ve Onuachu 6 haftada 11 gol kaydetti - Son Dakika
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Trabzonspor'da Salah, Saviolo ve Onuachu 6 haftada 11 gol kaydetti

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Trabzonspor\'da Salah, Saviolo ve Onuachu 6 haftada 11 gol kaydetti
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Trabzonspor'un Salah, Saviolo ve Onuachu'dan oluşan yeni hücum üçlüsü, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun geride kalan 6 haftasında 11 gol kaydetti. Bordo-mavililerin 13 golünün yüzde 84.6'sı bu üçlüden gelirken en üretken üçlüler arasında Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı.

Trabzonspor'da hücum hattı değişti, golcü kimliği değişmedi. Geçtiğimiz sezon Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi ile skor üreten bordo-mavililer, yeni sezonda Muhamed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu'dan oluşan yeni hücum üçlüsüyle zirvede yoluna devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un hücum hattı, en üretken hücum hattı olarak zirvede tamamladı. 2025-2026 sezonunda Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi'den oluşan üçlü toplam 46 gol kaydetti.

Onuachu 22, Felipe Augusto 13, Ernest Muçi ise 11 golle bordo-mavili takımın 60 gollük performansının 46'sına doğrudan katkı sağladı. Üçlünün toplam gol sayısı, takımın attığı gollerin yüzde 76.7'sini oluşturdu.

Yeni sezonda da gelenek devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda geride kalan 6 haftada golcü oyuncuların performansı dikkat çekerken, Trabzonspor'un Muhamed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu'dan oluşan hücum üçlüsü, 11 golle zirve yarışındaki takımların en üretken üçlüleri arasında yer aldı. Bordo-mavililerin üç yıldızı, takımın ligde kaydettiği 13 golün 11'ine imza atarak gollerin yüzde 84.6'sını üretti.

Salah, Saviolo ve Onuachu'dan 11 gol

Trabzonspor'da Muhamed Salah 7 golle takımının gol yükünü çekerken, Noah Saviolo ve Paul Onuachu 2'şer gol kaydetti. Böylece üç oyuncu toplam 11 gole ulaştı. Bordo-mavili ekipte üçlünün toplam 11 golü, takımın 13 gollük lig performansının yüzde 84.6'sını oluşturdu.

Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı

Trabzonspor'un hücum üçlüsü, Süper Lig'de bu sezon en fazla gol üreten üçlüler arasında Fenerbahçe ile birlikte zirvede yer aldı. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 6, Mason Greenwood 4 ve Matteo Guendouzi 1 gol olmak üzere üçlü toplam 11 gole ulaştı. Sarı-lacivertlilerin toplam 16 golünün yüzde 68.8'i bu üç oyuncudan geldi.

Amedspor'un Gift Orban, Dia Saba ve Yira Sor'dan oluşan üçlüsü de 11 golle dikkat çekti. Bu üç oyuncu, takımın 14 golünün yüzde 78.6'sını kaydetti.

Beşiktaş ve Galatasaray geride kaldı

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny ve İlhan Fakılı'dan oluşan hücum hattı 9 golde kalırken, bu oyuncular siyah-beyazlıların toplam 14 golünün yüzde 64.3'ünü kaydetti.

Galatasaray'da ise hüccumda ön plana çıkan oyunculardan Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2 ve Yunus Akgün 1 golle toplam 9 gole ulaştı. Sarı-kırmızılıların 13 golünün yüzde 69.2'si bu üçlüden geldi.

Kaynak: İHA
TrabzonsporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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