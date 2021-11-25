Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul ertelendi

Trabzonspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği açıklandı.

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki seçimli olağan genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün daha önce ilan ettiği gibi genel kurul toplantısının çoğunluk aranmaksızın 4-5 Aralık'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.