Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlığı nedeniyle Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlığı nedeniyle Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Savic'in sol bacağında kas zorlanması tespit edildiği için Rapid Wien maç kadrosundan çıkarıldı.

14.08.2024 10:30
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Trabzonspor'da Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlığı nedeniyle Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlığı nedeniyle Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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