Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica geçiyor! İmzayı atması çok yakın - Son Dakika
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Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica geçiyor! İmzayı atması çok yakın

17.04.2023 11:47

Trabzonspor, Hırvat antrenör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Deneyimli çalıştırıcının, teknik ekibiyle birlikte Türkiye'ye gelmesi ve gece saatlerinde Trabzon'a varması beklenirken, Sivasspor ile oynayacağı müsabakayı takip etmek üzere tribünde yer alacağı bildirildi.

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın ayrılıklarının ardından hoca arayışını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona çok yakın. Bordo-mavililer, Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı.

BJELİCA, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli çalıştırıcının bu gece saat 23.40'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

SİVAS MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

6 kişiyle birlikte Türkiye'ye gelecek olan Hırvat hoca, bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme gerçekleştirecek. Bjelica, Trabzonspor'un Sivasspor ile oynayacağı mücadelede tribünde olacak.

DINAMO ZAGREB İLE TARİH YAZDI

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı. Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna Nenad Bjelica geçiyor! İmzayı atması çok yakın - Son Dakika
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