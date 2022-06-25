Trabzonspor'da transfer atağı -2- - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da transfer atağı -2-

25.06.2022 13:08

- Trabzonspor'da transfer atağı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "İki mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor" "Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor kulübünün 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor" Trabzonspor 51.

- Trabzon spor'da transfer atağı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

"İki mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor"

"Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor kulübünün 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor"

TRABZON - Trabzonspor 51. Olağan Divan Kurulu toplantısı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Az sayıda kişinin katıldığı divan kurulu toplantısında söz alan Başkan Ağaoğlu, transfer konusunda iki mevkide görüşmelerin sürdüğünü belirterek söz konusu futbolcuların 9 Temmuz'da kampa katılacaklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer konusunda 2 oyuncu ile görüşmelerin sürdüğünü, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları halinde kulübünün 1 yıllık futbolcu maaşları tamamının karşılanacağını söyledi.

Trabzonspor 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen spor yasasını eleştirerek, "Spor yasası, evet gereklidir fakat geçiş dönemi olmalıydı. Birden bire çok keskin bir giriş yapıldı şimdi herkes ne yapacağını doğrusu karar veremiyor. Bekleniyor yönetmelikler çıktın diye. Yeni TFF harcama limitlerini açıkladı, ben şaşırdım. Harcama limitlerini federasyon mu hazırlayacak bundan sonra yoksa yasaya göre mi hazırlanacak. Çünkü yasa, yönetimlere belli bir harcama standardı koyuyor. Diyor ki, şu kadarı aşamazsın, aşarsan hem mali hem de hapis cezasıyla sorumlu tutarım seni diyor. Bizim bile hukukçu olarak kafamız karıştığı yerde yöneticilere Allah kolaylık versin. Umarım bir an önce netleşir" dedi.

"Transferler kampa katılacak"

Daha sonra söz alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşme halinde oldukları 2 futbolcunun 9 Temmuz'daki kampa katılacağını ifade ederek, "Önümüzde oynayacağımız bir play-off maçı var. Play-off'u geçtiğimiz takdirde Trabzonspor'umuz Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Bu hem sportif anlamda, hem ülkenin tanıtımı anlamında ülke sporunun ülke futbolunu tanıtımı anlamında aynı zamanda da kulübümüz açısından baktığımız zaman ekonomik anlamda bizim için çok büyük değer ifade ediyor. Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor Kulübü'nün 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor. Bu açıdan son derece önemli. Camianın beklentisi, yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan, camianın beklentisi açısından baktığımız zaman sportif anlamda da çok büyük önem arz ediyor. Bugün camiamız transfer beklentileri içerisinde. Sizlerin de malum olduğu üzere daha önceden belirlenmiş olan isimlerden geçtiğimiz hafta içerisinde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Bugün itibariyle de hocamızın talepleri doğrultusunda, hem hocamızın hem de izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 2 mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Camiamızın endişesi olmasın bu iki transferimizi de hazırlık kampının ilk gününe, ilk gününe derken milli takımlarda görev yapan 10 üzerinde oyuncumuz var. Transfer ettiğimiz oyuncularımız da dahil milli takımlarda görev yapan oyuncularımız hazırlık kampına Slovenya'da 9 Temmuz tarihinde katılacaklar. 9 Temmuz tarihinde de bu 2 yeni transferimiz takımımızın hazırlık kampına hazır bir vaziyette iştirak edeceklerdir. İleriye dönük olarak hazırlık kampları tamamlandıktan sonra eğer hocamızın farklı bir düşüncesi farklı bir takviye isteği söz konusu olursa onu da gerçekleştireceğimizden hiç birinizin şüphesi olmasın" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı Erden Timur: 'Okan hoca rakamsal hiçbir şey konuşmadı' -2- Erden Timur: 'Okan hoca rakamsal hiçbir şey konuşmadı' -2-
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da transfer atağı -2- - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:17 Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı
13:11 Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 13:38:35. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da transfer atağı -2- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement