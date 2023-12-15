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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır en çok süre alan oyuncu - Son Dakika
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır en çok süre alan oyuncu

Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda en çok süre alan oyuncu kaleci Uğurcan Çakır olurken, 6 oyuncu ise hiç süre bulamadı. Uğurcan Çakır, bu sezon 1260 dakika süre alırken, Sivasspor maçının dışındaki maçların tamamında 90 dakika görev yaptı.

Trabzonspor\'da Uğurcan Çakır en çok süre alan oyuncu
15.12.2023 - 15:05,  Güncelleme: 15:09
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Trabzonspor'da 2023-24 sezonunun şu ana kadarki bölümünde en çok süre alan oyuncu 1260 dakika ile kaleci Uğurcan Çakır olurken, 6 oyuncu ise hiç süre bulamadı.

Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda Trabzonspor takımında en fazla sahada kalan oyuncu kaptan Uğurcan Çakır oldu. Milli eldiven, bu sezon 1260 dakika süre alırken, Sivasspor maçının dışındaki maçların tamamında 90 dakika görev yaptı. Çakır'ı 13 maç ve 1139 dakika ile Eren Elmalı takip etti. Karadeniz ekibine ligin 2'nci haftası dahil olan Rayyan Baniya, 13 maçta 1030, Anastasios Bakasetas 13 maçta 1025, Edin Vişça ise 11 maçta 1011 dakika süre alıp, bordo mavili formayı terletti.

6 İSİM FORMA ŞANSI BULAMADI

Bordo mavililerde yeni sezonda büyük kısmını genç isimlerin oluşturduğu 6 oyuncu ise forma şansı elde edemedi. Trabzonspor'un genç eldivenleri Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan ile genç oyunculardan Arif Boşluk'un yanı sıra Nenad Bjelica döneminde takıma dahil olup, geleceğe yatırım olarak değerlendirilen Hırvat Bakic ile sezon başında sakatlanan Orsic ve Fernandez, şu ana kadar forma giyemedi. Bordo-mavili takımda geçen sezonun son bölümündeki performansıyla göz doldurup, 6 maçta forma giyerek 286 dakika süre alan Arif Boşluk bu sezon hiç şans bulamadı.

EN AZ SÜREYİ GENÇLER ALDI

Öte yandan Trabzonspor'da geride kalan maçlarda en az süreyi de yine genç oyuncular aldı. Bordo-mavililerde genç oyuncu yatırımlarından olan Kerem Şen sadece 1 maçta sonradan oyuna girerek 9 dakika süre aldı. Borussia Dortmund'dan transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz 1 maçta 14 dakika süre bulabildi. Sakatlığı nedeniyle uzun zamandır sahalardan uzak olan tecrübeli oyuncu Hüseyin Türkmen ise 1 maçta 20 dakika süre alarak en az forma giyinen oyuncular arasında yer aldı.

Kaynak: DHA
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