Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı

20.05.2022 21:09
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına sürdürdü. Rahatsızlığı nedeniyle dün izin alarak idmana çıkmayan kaleci Uğurcan Çakır bugünkü antrenmana katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin son maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesi hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da idman yapan bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor'un bugünkü idmanına tedavileri süren Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Trondsen, izinli olan Marek Hamsik katılmadı. Dün idmana çıkmayan kaleci Uğurcan Çakır bugünkü çalışmalara katılırken, tedavisi Trabzon'da süren Gervinho ile Denswil takım arkadaşlarından ayrı düz koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapılacak son antrenmanın ardından ligin 38'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması için havayoluyla İstanbul'a hareket edecek.


Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı
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Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır idmana katıldı - Son Dakika
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