Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki fitness salonunda yapılan basına kapalı antrenmanda, ısınma ve denge core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor , bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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