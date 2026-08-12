Trabzonspor\'da Yeni Sezon Motivasyon Programı

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, takım kaptanı Stefan Saviç organizasyonunda düzenlenen programa katıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, programda teknik direktör Fatih Tekke, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da telefonla görüştüğü teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.