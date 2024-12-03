Trabzonspor Kulübünün hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Zeyyat Kafkas: Asbaşkan
Serkan Kılıç: Başkan Yardımcısı Sponsorluk ve İş Geliştirme Sorumlusu
Nevzat Kaya: Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Yatırım Sorumlusu
Taner Fikret Saral: Başkan Yardımcısı Yatırım ve Proje Sorumlusu
Kemal Ertürk: Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Sorumlusu
Sami Karaman: Genel Sekreter
Derviş Köz: Genel Sayman
Ali Haydar Gedikli: Başkan Yardımcısı
Murat İskender: Başkan Yardımcısı
Birhan Emre Yazıcı: Başkan Yardımcısı
İbrahim Şahinkaya: Başkan Yardımcısı
Coşkun Öztürk: Tesisler ve İnşaatlar Sorumlusu
Gözde Atasoy: Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Semih Hekimoğlu: Amatör Branşlar Sorumlusu
Yedek yönetim kurulu: Hüseyin Ekşi (İdari İşler Sorumlusu), Ali Beyazlı (U19 Takım Sorumlusu), Fatih Solak (TS Club Sorumlusu) İmdat Yılmaz (TS Club Yurt Dışı Tanıtım Pazarlama), Serkan Neşat Soylu (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler), Rıfat Çebi (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler), Mustafa Cem Aşık (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler)
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika
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