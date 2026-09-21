Trabzonspor'dan 11 futbolcu milli takımlara, 3'ü Türkiye A Milli Takımı'na gidecek - Son Dakika
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Trabzonspor'dan 11 futbolcu milli takımlara, 3'ü Türkiye A Milli Takımı'na gidecek

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Trabzonspor\'dan 11 futbolcu milli takımlara, 3\'ü Türkiye A Milli Takımı\'na gidecek
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Trabzonspor'dan 11 futbolcu, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin farklı yaş kategorilerindeki milli takım kadrolarına davet edildi. Bordo mavili kulüp, aralarında Türkiye A Milli Takımı'na giden 3 oyuncunun da bulunduğu isimleri 'CALLED-UP' görseliyle paylaştı ve başarılar diledi.

TRABZONSPOR'da 11 futbolcu, milli maçlar dolayısıyla ülkelerinin farklı yaş kategorilerindeki milli takım kadrolarına davet edildi. Bordo mavili kulüp, milli takımlara giden oyuncularına başarılar diledi.

Trabzonspor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 11 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına katılacak. Bordo mavili ekipte Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal Türkiye A Milli Takımı'na davet edilirken, Stefan Savic Karadağ, Mohamed Salah Mısır, Ernest Muçi Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju ise Gine-Bissau A Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Ali Habeşoğlu da Türkiye Ümit Milli Takımı'na davet edildi.

3 OYUNCU A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Bordo mavililerde Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal, Türkiye A Milli Takımı'ndan davet alan isimler oldu.

TRABZONSPOR'DAN BAŞARI MESAJI

Trabzonspor Kulübü de milli takımlarına davet edilen 11 futbolcusu için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Bordo mavili kulüp, oyuncuların yer aldığı görseli 'CALLED-UP' (Milli takıma çağrıldılar) ifadesiyle paylaşarak futbolcularına başarılar diledi.

Kaynak: DHA
Milli TakımTrabzonsporTürkiyeFutbolSporSon Dakika

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