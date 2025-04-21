Trabzonspor'dan Amatör Futbola İşbirliği Projesi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Amatör Futbola İşbirliği Projesi

Trabzonspor\'dan Amatör Futbola İşbirliği Projesi

Trabzonspor, amatör kulüplerle işbirliğini güçlendirmek için yeni bir etkileşim projesi başlattı.

21.04.2025 13:06
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Trabzon spor Kulübü 'Amatör Takımlar Arası Etkileşim ve İşbirliği Projesi' çerçevesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projede Trabzonspor'a yetiştirilecek antrenör ve futbolcu konusunda kurumlar arasında bir bağlantı oluşturmak hedefleniyor.

Trabzonspor Kulübü, Trabzon'da faaliyet gösteren amatör futbol kulüpleriyle etkileşimi artırmak adına önemli bir iş birliği girişimi başlattı. Trabzonspor'un Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile birlikte başlattığı, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleşen projede tanıtım toplantısına Trabzonspor Kulübü antrenörlerinin yanı sıra spor temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan TÜFAD Başkan Yardımcısı İsmail Gündoğdu projeye Trabzonspor'un dahil olmasından ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ederek "Trabzonspor'un böyle bir projede TÜFAD'a da yer vermesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Nedim Karadeniz hocamızın Trabzonspor'a ve Trabzon futboluna katacaklarını destekliyoruz" dedi.

İsmail Gündoğdu'nun ardından konuşan Trabzonspor Futbol Akademisi Eğitim Sorumlusu Nedim Karadeniz, şehrin amatör takımlarıyla iş birliğinin uzun bir geçmişi olduğunu belirterek "Bu şehrin genlerinde geçmişten gelen amatör takımlar ile yapılan iş birliklerinin birçok olumlu çıktısı var. Bu hafta içerisinde şehrimizi ve ülkemizi İsviçre'de temsil edecek U19 takımımızın oluşumu bu şehrin arması olan Trabzonspor ile amatör futbol kulüpleriyle yapılan iş birliğinden geçiyor. Bu iş birliğini güçlendirerek, geçmişle bugünü birleştirerek önemli bir projeye imza attık. Futbol Akademisi Koordinatörü Güngör Şahinkaya, hocamız İlker Erdem ve Okan Özke de bu projeye büyük destek sağladı" diye konuştu.

Projenin amacının Trabzonspor ile amatör takımlar arasındaki bağları kuvvetlendirmek, amatör futbol kulüplerinin Trabzonspor'dan beklentilerini öğrenmek ve karşılayabilmek, Trabzonspor ile amatör takımlar arasında oyuncu seçimi, oyuncu gelişimi, antrenman içeriklerini düzenleme ve paylaşımı, antrenör yetiştirme ve gelişimi üzerine etkileşim ve iş birliği sağlamak ve kulüpler ile antrenörlerin alanda yaşadığı sorunları anlayabilmek ve destek olabilmek olduğu belirtildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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