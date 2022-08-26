Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı

26.08.2022 00:21

Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al Fahya takımıyla 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

Son zamanlarda adı sık sık Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımla yeni sözleşme imzalamayarak takımdan ayrılmıştı. Fenerbahçe ve son olarak da Galatasaray'ın gündemine gelen Nijeryalı yıldızın yeni durağı Suudi Arabistan oldu. Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER LİG'DE İNANILMAZ PERFORMANS

2018'de Trabzonspor'a transfer olan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 120 maça çıkmış ve 41 gol-36 asistlik performans göstermişti.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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