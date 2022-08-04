Trabzonspor'dan defansa Lovren takviyesi! Bonservissiz olarak kadroya katılması planlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor'dan defansa Lovren takviyesi! Bonservissiz olarak kadroya katılması planlanıyor

04.08.2022 10:45
Trabzonspor'dan defansa Lovren takviyesi! Bonservissiz olarak kadroya katılması planlanıyor

Trabzonspor, Zenit ile yollarını ayıracak Dejan Lovren'e kancayı taktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği sonrası harekete geçen bordo mavililerin Zenit'e bonservis ödemeden transferi tamamlamak istediği ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, stoper çalışmalarında gaza bastı. Rus ekibi Zenit'te forma giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Hırvat oyuncu Dejan Lovren'in menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildiği aktarıldı.

BONSERVİS ÖDENMEDEN KADROYA KATILACAK

Zenit ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonuna kadar devam eden Lovren'in takımdan ayrılma isteğini yönetimle bir süredir görüştüğü ve bonservis ücreti ödenmeden takımdan ayrılması konusunda bir problemi olmadığı öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin savunma transferi için ayırdığı bütçeye uygun bir maliyetle takıma gelmesi konusunda bir problem olmayan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Dejan Lovren ile prensip anlaşmasına varıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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