Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu - Son Dakika
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Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu

19.07.2022 17:44
Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu

Trabzonspor, kulübün ismini kullanarak TS Club'a ait lisanslı ürünleri taraftarlara gönderip dolandırıcılık yapan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzonspor, kulübün ismini kullanarak TS Club'a ait lisanslı ürünleri taraftarlara gönderip dolandırıcılık yapan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, kulübün tescilli markası TS Club'a ait lisanslı ürünlerin ücret karşılığında taraftarlara hediye olarak gönderilerek dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Taraftarların ihbarlarıyla tespit edilen şahısların A.Y isimli şahıs üzerinden ürün satışı gerçekleştirdiği ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.  Trabzonspor'dan bordo mavili taraftara yapılan uyarıda, "Kulübümüzün telefon veya ev/iş yeri ziyaretleri üzerinden hediye paketi, forma, kaşkol gibi ürün satışı yoktur. Trabzonspor Dergisi ve TS Club'a ait çağrı merkezleri dışında herhangi bir telesatış hattımız bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen telefon numaraları dışında sizleri arayarak kulübümüz adına satış gerçekleştirdiğini beyan edenleri Halkla İlişkiler Birimimize ihbar etmenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu - Son Dakika
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