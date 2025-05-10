Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
44. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurarak Muslera'ya sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti. Bu kez Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.
Maçın tekrar başlamasının ardından ekranlara gelen ofsayt çizgisi futbolseverler tarafından tartışıldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ofsayt çizgisinin yanlış çekildiği dile getirildi.
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyondaki ofsayt; (VAR)
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu - Son Dakika
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