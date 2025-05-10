Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu

Trabzonspor\'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu

Süper Lig'de oynanan dev maçta Trabzonspor, Galatasaray karşısında Edin Visca ile penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret ederek penaltıyı vermedi. Ekranlara gelen ofsayt çizgisi futbolseverler tarafından sosyal medyada tartışılarak büyük yankı uyandırdı.

10.05.2025 19:56
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Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

EDIN VISCA YERDE KALDI

44. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurarak Muslera'ya sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu

POZİSYONU İZLEMEYE GİTTİ

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti. Bu kez Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.

ÇEKİLEN ÇİZGİ GÜNDEM OLDU

Maçın tekrar başlamasının ardından ekranlara gelen ofsayt çizgisi futbolseverler tarafından tartışıldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ofsayt çizgisinin yanlış çekildiği dile getirildi.

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyondaki ofsayt; (VAR)

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı

Atilla Karaoğlan, Galatasaray, Trabzonspor, Edin Visca, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih mehmet yıldız:
    çizginin nesi var? ofsayt işte, deki ofsayt değil ne olacaktı yani? 146 12 Yanıtla
  • Aslancimbom1234:
    MÖ denen ?avuk sen fenerliysen sen hiç konuşma ahiretten bahsetme dün başakşehir maçında ilk yarıda 9 kişi kalmamanızın sebebini söyle 90 16 Yanıtla
  • Mö19720202:
    HANİ YAPI YOKTU ŞAYET YAPI YOKSA HAKEMLER TARAFLI DEĞİLLERSE ÇİZİ NEDEN YANLIŞ ÇEKİLŞYO ÇİZHİUİ YARIM GÖSTETDİ YAYINCI KURULUŞ BU DÜNYADA HAK YİUİN BAKALIMBU VEBALI TAŞIYANLAR AHİRETTE NE CEVAP VERECEKLER YİYİN YİYİN HARAMZADELER 8 91 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    30 maçın 28 ini hakemle alan yapıfeneV e verilen kıyaklar ne olacak 24 9 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bu hükümet olduğu sürece FENERBAHÇE ATATÜRK dediği sürece şampiyon yapmazlar. FENERBAHÇELİYİM ve bunu kabul ettim 4 26 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    masada işbitmiş,ülkenin yüz karaları 4 24 Yanıtla
  • Hakan1421:
    neresi yanlış 13 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Sezonun başından masadan şampiyonluk belirlenmiş bu görev hakemlere verilmiş maç oynamak izlemek boş. Yazıklar olsun 3 11 Yanıtla
  • Turan öksüz:
    GS li futbolcu ile TS futbolcu yer değiştirilmiş pozisyon ters pic kuruları 3 9 Yanıtla
  • Turan öksüz:
    Bu çizgi ters GS li ile TS futbolcu bilerek yer değiştirme yapılmış beinsport ile Riva ters 3 6 Yanıtla
  • Asil280721&:
    Bu ülkede Tuttuğun içinde herkes şikeci herkes bahis oynuyor 3 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu - Son Dakika
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