Trabzonspor\'dan Gelecek Sezon Planları

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sezonu kupayla kapatmalarının önemini vurgulayarak gelecek sezonun planlamasını bir an önce yapacaklarını söyledi. Kaleci Andre Onana'nın takımda kalmasını istediğini aktaran Doğan, "Onana, kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, maç sonu açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon çok daha iyi bir Trabzonspor izleteceklerini aktaran Ertuğrul Doğan, "Bugüne kadar taraftara çok mahcup olduk. Hep beraber bugün kazandık. Önümüzdeki yıl için söylüyorum. Birinci yılını kupayla tamamlamak çok önemliydi gerçekten, herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl inşallah bundan daha iyi bir yıl olacak. Hepimiz sevindik, ama zirveye yürümek için belirli şartların da bir araya gelmesi lazım. İnşallah biz de gereğini yapacağız. Eksikleri gidereceğiz. Önümüzdeki yıl hep beraber daha iyi bir Trabzonspor seyredeceğiz" diye konuştu.

Zor bir sezon geçirmelerine rağmen kupa kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Doğan, "Bizim için zordu yani, ama önceki yıllara baktığımız zaman çok iyi diyebiliriz. Sonu güzel oldu. Şu an mutluyuz. Taraftarın en çok sevdiği dönem başlıyor. Artık gelenlere, gidenlere bakacağız. Ama eksiklerimizi biliyoruz, hocamız ve ekibi de biliyor. Bizde elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Onana, kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz"

Onana'nın kalmak istemesi durumunda gerekeni yapacaklarının altını çizen Doğan, "Ben ilk geldiği zamanda söylemiştim. Onana Trabzon'da şu anda mutlu. Onu çok seviyoruz. Takım içerisindeki uyumu iyi. Mental olarak kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz. Onana gibi bir karaktere Trabzonspor'un ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor taraftarı, Türkiye'ye medeniyet dersi verdi"

Bordo-mavili taraftarların, final müsabakası öncesi bir çok sıkıntı yaşadığını vurgulayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bin 250 kilometre yol getirdiler taraftara, şehrin dışında saatlerce beklettiler. Tüm bunlara rağmen yine Türkiye'ye medeniyet dersi verdiler. Kendilerine ben tek tek teşekkür ediyorum. Dönüş yolu çok önemli, herkesle konuştum. Sessiz sakin bir şekilde yavaş yavaş kaza falan olmadan, kimsenin burnu kanamadan. Hepimizin annesi babası, çoluğu, çocuğu var. Çok dikkatli bir şekilde geri dönecekler. Taraftarımızı çok seviyoruz. İnşallah seneye onları daha mutlu edeceğiz" dedi.

"Sezon başı hocamızla konuşup, eksiklerimizi gidereceğiz"

Önümüzdeki sezonun planlamasını ve hedeflerini hep birlikte konuşacaklarını söyleyen Doğan, "Hocamızın hedeflerini sezon başı hep beraber konuşacağız. Onun da hedefi, Trabzonspor olarak hep zirvede olmak. Kimsenin aklından başka bir şey geçmiyor. Yapılanma döneminin ilk yılı için normal bir söylemdi. Trabzonspor'un her zaman zirvenin içerisinde olması lazım. Eksiklerimizi gidereceğiz, sezon başı hocamızla konuşacağız. Kendisine desteği biz sonuna kadar vereceğiz. Bizim zaten üst seviyede bir planlamamız vardı. Gerekeni yapmak durumundayız. Çok mahcup olduk taraftara önceki 2 yıl, gidermemiz lazım bir şekilde. Elimizden geldiği kadar iyi transfer yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA