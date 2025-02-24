Trabzonspor'dan Hakem Talebi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Hakem Talebi

Trabzonspor\'dan Hakem Talebi

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için Sloven hakem Slavko Vincic'i istiyor.

24.02.2025 23:18
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Trabzonspor, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini istedi.

Bordo-mavili kulüpten, "Adalet için eşitlik istiyoruz" başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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