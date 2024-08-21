Trabzonspor'dan iki transfer hamlesi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan iki transfer hamlesi

Trabzonspor Kulübü, Batuhan Kör'ün Vanspor FK'ye, Hakan Yeşil'in ise Pendikspor'a transfer edildiğini açıkladı. Batuhan Kör için Vanspor FK, 7 milyon lira sözleşme fesih bedeli ödeyecek ve futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek bedelin yüzde 20'sini ödeyecek. Hakan Yeşil'in transferi için ise Pendikspor, 11 milyon lira sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

21.08.2024 20:18
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Trabzonspor Kulübü, Batuhan Kör'ün Vanspor FK'ye, Hakan Yeşil'in ise Pendikspor'a transfer edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör arasındaki 26 Ocak 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

Batuhan Kör'ün, Vanspor FK'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Anlaşmaya göre Vanspor FK, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 7 milyon lira ödeme yapacaktır. Ayrıca Vanspor FK, kulübümüze şarta bağlı bonus olarak 5 milyon lira ile futbolcunun bir başka kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 20'sini ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Hakan Yeşil'in transferine ilişkin yapılan bildirimde de futbolcunun 1 Haziran 2024 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in, Pendikspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Pendikspor, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 11 milyon lira ödeme yapacaktır."

Kaynak: AA

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