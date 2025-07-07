Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Okben Ulubay ve Jitaurious Tykyvion Gordon ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ty Gordon ve Okben Ulubay 1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." denildi.
İki oyuncu da önceki sezon bordo-mavili takım ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmiş ve takımın Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan İki Yeni Anlaşma - Son Dakika
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