Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi

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Trabzonspor, olaylı Fenerbahçe derbisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Taraftarlarımızca yapılan şikayet başvurularının da henüz işleme alınmadığını öğrendik. Şüpheli olarak dosyada işlem görmesi gereken bir kısım Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün misafirleri hakkında bu zamana kadar işlem yapılmamış olması hem hukuken hem de vicdanen kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi.

22.04.2024 17:22  Güncelleme: 17:37
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin yankıları sürüyor. Trabzonspor, söz konusu maçla ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı. Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolcular için taraftarlarının yaptığı şikayetlerin işleme alınmadığı belirtilerek, tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"HUKUKEN VE VİCDANEN KAFALARDA SORU İŞARETLERİ OLMUŞTUR"

17 Mart 2024 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır. Resmi sitemizden 3 Nisan 2024 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yapılan açıklamalara bugüne kadar cevap verilmediği gibi; taraftarlarımızca yapılan şikayet başvurularının da henüz işleme alınmadığını öğrendik. Şüpheli olarak dosyada işlem görmesi gereken bir kısım Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün misafirleri hakkında bu zamana kadar işlem yapılmamış olması hem hukuken hem de vicdanen kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur.

Trabzonspor'dan olaylı Fenerbahçe derbisiyle ilgili yeni açıklama

"ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Bu zamana kadar sesimizin yüksek sesle çıkmamış olması devletimizin kurumlarına olan saygımızdandır. Ancak buradan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'na tekraren sormak istiyoruz; 1- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet dosyalarına ilişkin süreci 35 gündür neden başlatmadı? 2- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreci ne zaman başlatacak? 3- Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecek? Geç gelen adaletin adalet olmadığını önemle hatırlatarak ülkemizde hiçbir hukuki işleme maruz kalmadan elini kolunu sallayarak gezen futbolcular ve kulüp misafirlerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri için çağrımızı yineliyoruz.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erol MARASLI: Hukuken sen misafir takımı korumakta mükellefsin gerekli emniyet tedbirlerini almamışsan sorumlu sensin.ne yani futbolcular durup gelin dövsünlermi diyecekti.vicdanen hiç sıkıntı yaşamamalılar çünkü orada bir meşru müdafa var.sahadaki 11 futbolcuya saldıracak kadar vicdanını kaybedenlerin vicdandan bahsetmemesi lazım 2 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Pontuslular otobüs kurşunlandı fail hala yok neden acaba? böyle ayak oyunları yemez, elbet birgün hesap vereceksiniz 1 1 Yanıtla

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