Trabzonspor'dan Orhan Kaynak'a Veda

10.03.2026 20:47
Trabzonspor, futbolcu ve antrenör Orhan Kaynak'ın vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor, kulüpte futbolcu ve antrenör olarak görev yapan Orhan Kaynak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulübe hem futbolcu hem de antrenör olarak hizmet eden Orhan Kaynak'ın vefatının büyük üzüntü oluşturduğu belirtilerek, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trabzonspor'un hafızasında saygıyla anılacağı vurgulanan Kaynak'ın kulübe verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacağı kaydedildi.

Bordo-mavili kulüp mesajın sonunda, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı dileğinde bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA

