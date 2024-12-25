Trabzonspor'dan Şenol Güneş İçin Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Şenol Güneş İçin Hukuki Süreç Başlatıldı

Trabzonspor\'dan Şenol Güneş İçin Hukuki Süreç Başlatıldı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, teknik direktör Şenol Güneş hakkında sosyal medyada yapılan hakaretler nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Eleştiri sınırlarını aşan paylaşımlar tespit edildi.

25.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:04
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TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, teknik direktör Şenol Güneş hakkında sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Trabzon spor Başkan Yardımcısı Av. Kemal Ertürk, bordo-mavili takımın Bodrum FK ile oynadığı maç sonrası sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneş aleyhinde yapılan paylaşımlara ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti. Ertürk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

"Bodrum ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir. Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Şenol Güneş İçin Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika

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