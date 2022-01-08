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Trabzonspor'dan tarihi puan - Son Dakika

Trabzonspor'dan tarihi puan

08.01.2022 10:58
Trabzonspor'dan tarihi puan

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten lider Trabzonspor, 20. hafta itibariyle tarihinde en yüksek ikinci puanına ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten lider Trabzonspor, 20. hafta itibariyle tarihinde en yüksek ikinci puanına ulaştı.

Ligde 1995-96 sezonu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 20. haftasında topladığı 51 puan ile en iyi derecesini elde etti.

Karadeniz ekibi, son yıllarda en başarılı olduğu 2010-2011 sezonunda 44 puan topladığı 20. haftadan da 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 52 lig maçında 33 galibiyet, 15 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2,19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Sahasında 306 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 306 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, böylece sahasındaki son 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan tarihi puan - Son Dakika Spor


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