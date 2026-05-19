Trabzonspor'dan Tek Yürek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'dan Tek Yürek Çağrısı

19.05.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finali için camiaya birlik olma çağrısında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun geride kaldığı belirtildi.

Sezon boyunca ortaya konulan eleştiriler, öneriler ve değerlendirmelerin gelecek sezonun yapılanması adına önemli bir rehber olacağına işaret edilen açıklamada, "Trabzonspor camiası, geçmişten bugüne her zaman ortak akıl ve güçlü aidiyet duygusuyla hareket etmiş, başarılarını da bu birlik ruhuyla elde etmiştir." denildi.

Sezon içerisinde herkesin farklı düşünce, beklenti ve eleştirilerinin olduğu aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak bugün, tüm bunları bir kenara bırakıp tek yürek olma günüdür. Önümüzde çok önemli bir Ziraat Türkiye Kupası finali bulunmaktadır. Böyle dönemlerde Trabzonspor camiasına yakışan, takımının yanında durmak, teknik heyete, yönetim kuruluna ve sahada mücadele eden futbolcularımıza moral vermektir. Bugün ihtiyaç duyulan şey ayrışmak değil, kenetlenmektir. Çünkü Trabzonspor, en büyük başarılarını inandığı, omuz omuza verdiği zaman elde etmiştir."

Açıklamada, Trabzonspor taraftarı, final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Tek Yürek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:22:22. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Tek Yürek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.