Trabzonspor\'dan Teşekkür Töreni

Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, görevini tamamlayan kurul ve komisyon başkanlarına plaket verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, geride kalan dönemde Trabzonspor'un kurul ve komisyonlarında görev alan başkanlara, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Papara Park'ta gerçekleştirilen törende Doğan, bir önceki dönemde görev yapan eski Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski Sicil Kurulu Başkanı Hasan Basri Halisçelik, eski Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk'e teşekkür plaketi verdi.

Ayrıca, kurul ve komisyonların yönetimlerinde görev alan üyelere de çeşitli hediyeler verildi.