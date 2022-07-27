Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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