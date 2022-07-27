Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

27.07.2022 21:43
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500
Rıza Çalımbay: Takımıma güveniyorum Rıza Çalımbay: Takımıma güveniyorum Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı kaç? İl Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı 1 milyon 294 bin 124 olarak açıkladı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
19:06 ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd'tan gündem olacak sözler: Bana tecavüz eden adamla yıllar sonra oturup dere kenarında sohbet ettim
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 21:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement