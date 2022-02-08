Trabzonspor, Denizli'ye gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maç için Denizli'ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştiren bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçak ile Denizli'ye hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta sonunda ligde şampiyonluk yolunda İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maç öncesi as oyuncularının büyük bölümünü dinlendirerek kadroya almadı.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Denswil, Hamsik, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Nwakaeme, Visca, Djaniny, Koita gibi oyuncular kadroda yer almadı.