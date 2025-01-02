Trabzonspor Deplasman Hasretini Bitirmek İstiyor - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Deplasman Hasretini Bitirmek İstiyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda galibiyet alamadan kapattığı dönemden sonra Samsunspor'u yenerek hasretine son vermeyi hedefliyor.

02.01.2025 11:47
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Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü deplasman galibiyeti alamadan kapatan Trabzonspor, hafta sonu Reeder Samsunspor'u yenerek bu sezon dış sahada kazanma hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.

8 maçta 4 puan elde etti

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçtan 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 24 puanın sadece 4'ünü hanesine yasdırabildi.

Ligde 19 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 15 puan topladı.

3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 8 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor'a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 6 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakaları da 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayıp, galibiyet hasretini dindiremedi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe ve Corendon Alanyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Deplasman Hasretini Bitirmek İstiyor - Son Dakika

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