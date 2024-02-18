Trabzonspor, deplasmanda Pendikspor\'u 2-0 mağlup etti

Stat: Pendik
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Erdem, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye (Dk. 76 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 87 Eze), Diaby (Dk. 76 Kappel), Gökcan Kaya (Dk. 87 Efe Sayhan), Thiam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Dk. 46 Umut Güneş), Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca (Dk. 90+2 Göktan Gürpüz), Bardhi (Dk. 90+2 Kerem Şen), Trezeguet (Dk. 82 Pepe), Enis Destan (Dk. 88 Onuachu)
Goller: Dk. 75 Trezeguet, Dk. 80 Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 56 Meunier (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 13. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 43'e çıkardı. İkisi üst üste olmak üzere 12. yenilgisini yaşayan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
57. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Sequeira'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Alpaslan Erdem'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşundan meşin yuvarlak auta çıktı.
64. dakikada Meunier'nin pasında topu kontrol eden Bardhi'nin ceza yayının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
75. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Berat Özdemir'e çarpan top, altıpasın içine düştü. Kaleci Erdem Canpolat'tan önce meşin yuvarlağın sahibi olan Trezeguet, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
80. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Meunier'nin sağdan ortasına iyi yükselen Enis Destan, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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