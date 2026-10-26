Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'u 4-3 yenerek Reis yönetiminde 6. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'u 4-3 yenerek Reis yönetiminde 6. galibiyetini aldı

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Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ederek Thomas Reis yönetimindeki 6. karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde puanını 19'a çıkarırken Reis idaresinde 6 resmi maçta 6 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

Alman teknik adam yönetiminde Çaykur Rizespor maçıyla birlikte 6. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, bu müsabakaların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam idaresinde sırasıyla Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yine evinde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 19'a yükselten Karadeniz ekibi, zirve yarışını sürdürürken Avrupa'da da ilk 2 maçta puan kaybetmedi.

Ligde 4 maçta 12 puan

Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 4 maçtan 12 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde 4 lig maçında 12 puan elde etti.

Trabzonspor, ilk 5 haftada 1,4 puan ortalamasında kalırken Reis ile 3 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

4 maçta 13 gol

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde rakip fileleri havalandırmakta zorlanmadı.

Bordo-mavililer, söz konusu 4 lig maçında 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Franculino Dju, galibiyette önemli rol oynadı

Trabzonspor'da Franculino Dju, attığı 2 golle Çaykur Rizespor deplasmanındaki galibiyette önemli rol oynadı.

Franculino, ligde gol sayısını 4'e yükseltirken Aral Şimşir ve Melih Kabasakal da bordo-mavili formayla ilk gollerini kaydetti.

Kaynak: AA
Thomas ReisTrabzonsporKaradenizRizesporSporSon Dakika

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