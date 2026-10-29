Trabzonspor deplasmanda Rytas Vilnius'a 97-81 yenilip gruptaki ilk yenilgisini yaşadı

Trabzonspor deplasmanda Rytas Vilnius'a 97-81 yenilip gruptaki ilk yenilgisini yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, deplasmanda Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibine 97-81 yenildi. Vilnius Arena'da oynanan maçta Arturas Gudaitis'in 21 sayısı ev sahibine galibiyeti getirirken bordo-mavililer gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, deplasmanda Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibine 97-81 yenildi.
Vilnius Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-22 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 46-29 üstünlükle gitti.
İkinci devrede farkı kapatmayı başaramayan Trabzonspor karşısında üçüncü çeyreği 72-57 önde geçen Rytas Vilnius, maçtan 97-81 galip ayrıldı.
Litvanya ekibinde Arturas Gudaitis, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor'da Troy Caupain'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla bordo-mavililer, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Rytas Vilnius ise ikinci galibiyetine ulaştı.
Kaynak: AA
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