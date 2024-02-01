Trabzonspor\'da Kadro İstikrarsızlığı Sonuçlara Yansıyor

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Süper Lig'de 24'üncü haftaya girilirken 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da son haftalarda art arda alınan kötü sonuçlarda en önemli etken kadroda yaşanan istikrarsızlık olarak gösterildi. Bordo-mavililerde sezon öncesinde başlayan sakatlıklar, takımdan ayrılan ve kadro dışı kalan oyuncular nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir türlü ideal 11'ini oluşturamaması puan kayıplarını da beraberinde getirdi. Gelecek sezonun planlaması için şimdiden çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi, aradığı isimleri devre arasında renklerine bağlayıp, güçlü kadro oluşturmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar hem taraftarın hem de camianın tepkisine yol açarken kadroda yaşanan istikrarsızlık ise kötü gidişatta en önemli etken olarak gösterildi. Ligin ikinci devresine 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle, hanesine 1 puan yazdırarak kötü başlangıç yapan bordo-mavililerde; bu sonuçlardan sonra gözler 9 Şubat'ta sona erecek devre arası transfer dönemine çevrildi. Takımın eksik bölgelerine yapılacak takviyeler konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın da talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde öncelik orta saha ve defans bölgesi.

KADRONUN EN İSTİKRARLISI UĞURCAN ÇAKIR

Bordo-mavili takımda, Süper Lig'de geride kalan 23 maçın tamamında ilk 11'de başlayan oyuncu olmazken, 22 maçın tamamında ilk 11'de başlayan tek isim ise kaleci Uğurcan Çakır, oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyinemeyen Uğurcan Çakır, 22 maçta bin 980 dakika formayı en fazla süre terleterek, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Uğurcan Çakır'ı, 22 maç ilk 11 de başlayan Edin Visca ve 21 maçta ilk 11'de başlayan Eren Elmalı takip etti. Bordo-mavililerin golcüsü Paul Onuachu 15, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle takımda çok fazla süre bulamayan Nicolas Pepe de 4 maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Pepe, sakatlıktan kurtulup takıma katkı sağlayacağı dönemde ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinin milli takım kampına katıldı.

SAKATLIKLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar, takımdan ayrılan ve kadro dışı bırakılan oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ideal 11'ini bir türlü oluşturamamasında büyük rol oynadı. Karadeniz ekibinde, sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan yeni transferlerden Mislav Orsic ile başlayan şanssızlıklar yine kamptaki hazırlık maçında sakatlanan Fernandez ile devam etti. Yeni sezonunun başlamasıyla Trabzonspor'un yakasını bırakmayan sakatlıklara bu kez Hüseyin Türkmen de eklendi. Genç oyuncu, sezon başında kas yaralanması nedeniyle yaşadığı sakatlıktan ötürü uzun süre formadan uzak kalıp, ligin 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor maçında kısa bir süre alarak yeniden sahalara dönmüştü. Ligin 22'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 11'de başlayan Türkmen, karşılaşmanın 20'nci dakikasında sakatlanıp, bu kez sol aşil tendonunda yırtık tespit edilince sezonu kapattı.

Bordo-mavililerin defans oyuncularından Stefano Denswil de sakatlıklar kervanına katılan bir diğer isim oldu. Lig'in 19'uncu haftası öncesinde antrenmanda yaşadığı sorun sonrası kas adalesinde yaralanma tespit edilen oyuncu, 4 haftadır sahalardan uzak kaldı. Genç oyunculardan Göktan Gürpüz de Çaykur Rizespor maçı öncesinde antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası kadroda yer almadı.

TAKIMDA AYRILIK RÜZGARI

Öte yandan Trabzonspor'da devre arası transfer sezonunda Jens Stryger Larsen, Anastasios Bakasetas, Tonio Teklic ve son olarak da Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasıyla, özellikle orta sahada yaşanan eksiklikler handikap yarattı. Sezon başında transfer edilen genç oyuncu Teklic sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiralanırken, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Danimarkalı oyuncu Larsen de İsveç ligi takımlarından Malmö ile anlaştı. Trabzonspor'un en önemli aynı zamanda sezon başından beri en fazla süre alan oyuncularından Bakasetas da ülkesinin takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu.

3 OYUNCU AFRİKA KUPASI'NDA

Trabzonspor'da Pepe, Trezeguet ve Onuachu'nun da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarına katılmaları bordo-mavililerin kadro anlamında büyük sorun yaşamasına neden oldu. Bordo-mavili takımda yaşanan bu süreç sonrası defans bölgesi başta olmak üzere orta saha ve kanatlarda da eksiklik yaşamaya başladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada peş peşe gelen kötü sonuçların ardından gelecek sezonun planlaması için şimdiden çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi, aradığı isimleri devre arasında renklerine bağlayıp, güçlü kadro oluşturmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi ve raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarını yaparken, kulüp bütçesine de dikkat etmeye özen gösteriyor.