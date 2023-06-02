Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i transfer etti

02.06.2023 10:50

Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı ve ilk imzayı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis ile attı. Kourbelis, Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek ve resmi imzalar atılmak üzere prensip anlaşmasına varıldı. 29 yaşındaki defansif orta saha, 36 maçta 1 gol ve 2 asist yaparken 10 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Trabzonspor ilk imzayı attırıyor. Bordo-mavililer, Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i İstanbul'a getirdi.

İMZA İÇİN GELDİ

Trabzonspor, Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek olan Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak.

YUNAN FUTBOLCUNUN KARNESİ

Dimitrios Kourbelis bu Panathinaikos formasıyla 36 maça çıktı. Ön libero pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Defansif orta saha 10 sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.

YORUMLAR
500
Gol sayısıyla ağızları açık bırakan Diagne, Trabzonspor'a imzayı atıyor Gol sayısıyla ağızları açık bırakan Diagne, Trabzonspor'a imzayı atıyor

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i transfer etti
10:42 Sezonun ilk transferi Trabzonspor'dan! Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi
10:35 Meksika'da uçurum kenarında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı
10:30 İstanbul'daki dev kule satışa çıkartıldı! İstenen para dudak uçuklatıyor
10:24 Yangında ilginç anlar! Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi
10:20 İstanbul'daki dev kule satışa çıkartıldı! İstenen para dudak uçuklatıyor
10:22 Azerbaycan TV Kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na İlginç Yorum
10:17 Azerbaycanlı spikerin yorumu gündem oldu: Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal
10:17 Ölen taraftarının adını duyurmak için "Kupamız çalındı" paylaşımı yapan Aksaray'dan Galatasaray'a teklif
10:12 Ölen taraftarının adını duyurmak için "Kupamız çalındı" paylaşımı yapan Aksaray'dan Galatasaray'a teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 10:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement