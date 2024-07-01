Trabzonspor Divan Başkanı Ali Özbak'ın vefatının 8. yılında anma töreni düzenlendi

Spor

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulunun eski başkanlarından Ali Özbak, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, anma törenine Özbak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, divan başkanlık kurulu başkanı Mahmut Ören, eski asbaşkanlar İskender Önal ve Nevzat Şakar ile eski divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen katıldı.

Mahmut Ören, törende, Trabzonspor tarihinde çok önemli yeri olan Özbak'ı saygı, sevgi ve özlemle andığını belirtti.

Özbak'ın her zaman Trabzonspor'un yanında bulunan, sevincini ve üzüntüsünü yüreğinde hisseden bir büyüğü olduğunu vurgulayan Ören, "Her platformda Trabzonspor'un savunucusu oldu ve hakkını sonuna kadar aradı. O, Trabzonspor'un hafızası olarak bizlere rehber olacak kitaplar yazdı ve bıraktı. Bizler, Ali ağabeyimizin benimsediği kuruluş felsefesinden hareketle Trabzonspor'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.