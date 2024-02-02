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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman: Kulübün gücü birliğimizde saklıdır - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman: Kulübün gücü birliğimizde saklıdır

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman: Kulübün gücü birliğimizde saklıdır

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, kulübün gücünün birlikte saklı olduğunu belirterek, Divan Kurulu olarak yapabilecekleri çalışmaları yönetim kuruluna sunmayı amaçladıklarını söyledi. Göreve seçilmeleri halinde kulübün marka değerine katkı koymak için projeler sunacaklarını ifade etti.

02.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:03
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, bordo-mavili kulübün gücünün birlikte saklı olduğunu söyledi.

Kahraman, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik yaptığını ve bu göreve hazır olduğunu belirterek, "Tüzüğümüz gereği Divan Kurulu olarak yapabileceğimiz çalışmaları yönetim kuruluna sunabilmekteyiz. Amacımız daha aktif bir Divan Kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymaktır." dedi.

Göreve seçilmeleri halinde yönetim kuruluna sunacakları projeler hakkında da bilgi veren Kahraman, "Kulübümüzün gücü, birliğimizde saklıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman: Kulübün gücü birliğimizde saklıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Adayı Emin Kahraman: Kulübün gücü birliğimizde saklıdır - Son Dakika
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