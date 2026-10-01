Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, PFDK'ye sevk edilen Başkan Doğan'a sahip çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, PFDK'ye sevk edilen Başkan Doğan'a sahip çıktı

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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 'bahis oynama' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Başkan Ertuğrul Doğan'a destek verdi. Ören, Doğan'ın haklı duruşunun yanında olduklarını ve sürecin sağduyu ve hakkaniyetle değerlendirileceğine inandıklarını bildirdi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak, Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kulübümüzün hak ve menfaatlerini koruma noktasında ortaya koyduğu haklı ve kararlı duruşunun yanında olduğumuzu kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz." dedi.

Ören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TFF'nin, Trabzonspor ve diğer kulüplerdeki bazı yöneticilerin görev süreleri içerisinde bahis oynadıklarının tespit edildiğini ve bu isimlerin PFDK'ye sevk edildiğini duyurmasının ardından, Başkan Ertuğrul Doğan'ın konu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirten Ören, şunları kaydetti:

"Sayın Başkanımızın da açıkça ifade ettiği üzere, bu olaylar başlamadan önce kapalı olan bir hesap üzerinden yürütülen sürecin herhangi bir kasıt ya da art niyet içermediğine ilişkin beyanını önemsiyor ve sürecin yetkili merciler tarafından sağduyu ve hakkaniyet içerisinde değerlendirileceğine inanıyoruz. Geçmişte ilgili yapıların Türk futbolunun içerisinde farklı şekillerde yer aldığı, kulüplerle sponsorluk ilişkileri kurduğu ve isimlerinin futbol organizasyonlarında kullanıldığı bir ortamda, bugün geçmişe dönük olarak ortaya çıkarılan hususların kişiler üzerinden farklı anlamlara çekilmesi son derece dikkatli ele alınmalıdır."

Ertuğrul Doğan'ın, "Trabzonspor'un ve Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. Bir santim bile geri adım yok." açıklamasının bugüne kadar ortaya koyduğu duruşun da açık ve net bir ifadesi olduğunu vurgulayan Ören, "Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak, Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kulübümüzün hak ve menfaatlerini koruma noktasında ortaya koyduğu haklı ve kararlı duruşunun yanında olduğumuzu kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ören, hiç kimsenin Trabzonspor'un haklarını savunmasını ve Türk futbolundaki yanlışları dile getirme ile ilgili taleplerini farklı gündemlerle gölgelemeye çalışmaması gerektiğini savunarak "Trabzonspor büyük bir camiadır. Bu camianın hafızası da güçlüdür. Kulübümüz, Türk futbolunun içinde bulunduğu süreci dikkatle ve sağduyuyla takip ederek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlış tartışmaların tarafı olmadan doğruların ve adaletin yanında duracak, Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde, Trabzonspor'un haklarını ve Türk futbolunun geleceğini ilgilendiren her konuda açık, kararlı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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